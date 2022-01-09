Более 30 человек пострадали в результате пожара в Нью-Йорке
Более 30 человек получили серьезные травмы в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Нью-Йорке. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба местных пожарных в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Пожару присвоена максимальная, пятая, категория, к борьбе с огнем привлечены 200 пожарных. "В настоящее время 31 человек получил серьезные травмы", - говорится в сообщении.
По информации газеты "Нью-Йорк дейли ньюс", пожар вспыхнул в районе 11:00 по местному времени (20:00 GMT+4) в районе Бронкс. У 31 человека травмы опасные для жизни, еще четверо получили легкие травмы. Борьба с огнем осложняется из-за ряда перепланированных квартир и конструкции здания, пожарные смогли эвакуировать около 40 человек.
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