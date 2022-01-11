Грабитель в США застрял в дымоходе при попытке проникнуть в дом
Вор в США застрял в дымоходе при попытке ограбления дома. Полицейским пришлось вызывать спасателей, чтобы помочь мужчине выбраться. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на Газету.ru, пишет New York Post.
По информации СМИ, рано утром в полицию позвонили жители дома, сообщившие, что в дымоходе застрял неизвестный мужчина, пытавшийся проникнуть в жилище. Приехавшие на место офицеры решили вызвать спасателей, чтобы достать грабителя.
На спасение вора у специалистов ушло 90 минут — пришлось разбирать дымоход по кирпичикам. После этого мужчину доставили в больницу в сопровождении полиции. Позже врачи сообщили, что у пациента легкие травмы.
На данный момент полиция устанавливает личность грабителя — при себе у него не было документов.
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