Посольство США в Багдаде подверглось обстрелу

Посольство Соединенных Штатов в Багдаде подверглось ракетному обстрелу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг телеканал Sky News Arabia.

Согласно сведениям канала, по зданию американской дипмиссии были выпущены два снаряда. Обе ракеты, как утверждается, были перехвачены системами ПВО.

Посольство США расположено в "зеленой зоне" - хорошо охраняемом районе в центре Багдада. Ранее оно неоднократно становилось целью ракетных и минометных обстрелов, в результате которых были погибшие и пострадавшие, главным образом, за его пределами.