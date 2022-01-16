В метро Нью-Йорка женщину столкнули под поезд

Пассажирку метро в Нью-Йорке столкнули под поезд на станции возле Таймс-сквер, она погибла. Об этом сообщает The New York Times, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

По данным издания, подозреваемый арестован. Он столкнул 40-летнюю женщину с платформы перед приближающимся поездом. Как отметили полицейские, мужчина сначала хотел столкнуть другую пассажирку.

Отмечается, что подозреваемый является бездомным, до этого у него были проблемы с законом.