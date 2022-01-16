США понадеялись на продолжение диалога с Россией по безопасности

Соединенные Штаты надеются на продолжение диалога по вопросам безопасности с Россией. Об этом рассказал представитель Госдепартамента США журналу Newsweek, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

По словам американского чиновника, ближайшие дни дадут большое представление о том, искренне ли заинтересована ли Москва в дипломатии.

Он добавил, что все это время ведомство будет тесно координировать свои действия с союзниками.

При этом собеседник издания отметил, что «если Россия уйдет из переговоров, станет ясно, что она никогда не была готова к взаимодействию».