Консорциум BioNTech/Pfizer начал клинические испытания вакцины против "омикрона"

Американская компания Pfizer ("Пфайзер") и ее германский партнер BioNTech начали клинические испытания вакцины-кандидата против штамма "омикрон". Об этом сообщается в опубликованном во вторник пресс-релизе BioNTech, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В испытаниях принимают участие до 1 420 человек, которые разделены на три группы. Первая охватывает порядка 600 участников, которые за 90 и 180 дней до начала исследования уже получили две дозы вакцины Comirnaty ("Комирнати"). Вторая группа примерно такой же численностью составляют люди, которым была сделана третья - бустерная - прививка. В третью - около 200 человек - входят непривитые и до сих пор не болевшие ковидом люди. Они получат впоследствии три дозы новой вакцины.

Консорциум исходит из того, что поставки продукции на рынок начнутся к марту.