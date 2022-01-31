В США зафиксированы неполадки в работе интернет-сервисов Amazon

Неполадки в работе интернет-сервисов корпорации Amazon наблюдаются в воскресенье в США. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, 49% пользователей, сообщивших о сбое, жалуются на работу сайта, у 43% не работает приложение, еще 9% испытывают трудности при отслеживании заказов.

В частности, жители США отмечают неполадки в работе Amazon Web Services - подразделения Amazon. Сообщается, что 72% отправивших отчет о сбоях пользователей не могут подключиться к серверу, 20% сообщают о проблемах в работе сайта, у 8% не работает консоль сервиса.