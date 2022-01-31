В США зафиксированы неполадки в работе интернет-сервисов Amazon
Неполадки в работе интернет-сервисов корпорации Amazon наблюдаются в воскресенье в США. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, 49% пользователей, сообщивших о сбое, жалуются на работу сайта, у 43% не работает приложение, еще 9% испытывают трудности при отслеживании заказов.
В частности, жители США отмечают неполадки в работе Amazon Web Services - подразделения Amazon. Сообщается, что 72% отправивших отчет о сбоях пользователей не могут подключиться к серверу, 20% сообщают о проблемах в работе сайта, у 8% не работает консоль сервиса.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Зангезурский коридор - это последний шанс для экономики Армении от Президента Ильхама Алиева - Эмин Алиев в эфире телеканала СВС (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Мир уже другой, и мы постепенно привыкаем к новому формату работы, к новому формату жизни
Президент Ильхам Алиев: На территории Азербайджана практически завершены все транспортно-коммуникационные проекты
Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству АЗЕРТАДЖ
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии локомотивного депо ЗАО «Азербайджанские железные дороги»
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Гянджинского государственного драматического театра
Освобождение азербайджанских земель предотвратило наркотрафик через эти территории – председатель ГТК
На телеканале "Россия-24" прошел показ передачи "Формула власти", посвященной 30-летию восстановления независимости Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)