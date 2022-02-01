В федеральных тюрьмах США введели локдаун после гибели в драке двух заключенных в Техасе

Общенациональный локдаун введен в понедельник во всех федеральных тюрьмах США после того, как в массовой драке, произошедшей в тот же день утром в федеральной тюрьме в Бомонте (штат Техас), погибли двое заключенных и еще двое получили ранения. Власти, как сообщило агентство Associated Press, опасаются массовых беспорядков в других пенитенциарных учреждениях страны, так как драка в техасской тюрьме произошла между осужденными членами противоборствующих криминальных группировок, и их сторонники в других местах заключения могут начать сводить счеты между собой, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Временный запрет на передвижения заключенных за пределами их камер введен, как передает AP, в более чем 120 федеральных тюрьмах США. Эта мера, как сообщается, применяется довольно редко. Так, общенациональный тюремный локдаун вводился во время инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января прошлого года, а чуть ранее - сразу же после беспорядков в американской столице 6 января, когда участники массовой акции протеста на несколько часов захватили здание Конгресса США. До того - в апреле 2020 года из-за быстрого распространения эпидемии COVID-19 в стране.

Федеральное бюро тюрем США распространило заявление, согласно которому нынешний локдаун был введен в целях "наведения порядка в наших институтах". "Мы полагаем, что данная мера безопасности будет краткосрочной", - говорится в заявлении.

В тюрьме в Бомонте, где произошла массовая брака, содержатся 1 372 заключенных. Сколько из них участвовали в беспорядках, не уточняется.