Министр обороны США в феврале отправится в Европу на встречу с союзниками по НАТО

Министр обороны США Ллойд Остин отправится в конце февраля в Европу на встречу министров обороны стран Североатлантического альянса, сообщает корреспондент радиостанции "Голос Америки" Карла Бэбб, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Остин отправится в Европу в конце этого месяца, чтобы встретиться с союзниками по НАТО на фоне напряженности в отношениях с Россией из-за Украины", - сообщила Бэбб в твиттере со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

"Остин будет присутствовать на встрече министров обороны стран НАТО, организуемой генсеком НАТО, 16-17 февраля", - добавила она.