Министр обороны США в феврале отправится в Европу на встречу с союзниками по НАТО
Министр обороны США Ллойд Остин отправится в конце февраля в Европу на встречу министров обороны стран Североатлантического альянса, сообщает корреспондент радиостанции "Голос Америки" Карла Бэбб, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Остин отправится в Европу в конце этого месяца, чтобы встретиться с союзниками по НАТО на фоне напряженности в отношениях с Россией из-за Украины", - сообщила Бэбб в твиттере со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.
"Остин будет присутствовать на встрече министров обороны стран НАТО, организуемой генсеком НАТО, 16-17 февраля", - добавила она.
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