США продадут еще 40 млн баррелей нефти из резервов

Министерство энергетики США продаст еще до 40,1 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR). Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, говорится в сообщении ведомства.

Минэнерго намерено поставить малосернистую нефть из SPR в объеме до 39 млн баррелей с 21 по 30 июня, высокосернистую в объеме 1,1 млн баррелей – с 1 июля по 15 августа.

Заявки будут приниматься до 1 июня. Контракты с компаниями, которым будет отгружаться топливо, ведомство заключит не позднее 10 июня.

Эти объемы входят в объявленный США в марте план по реализации нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки на протяжении шести месяцев из SPR для борьбы с высокими ценами на топливо и перебоями в поставках. С мая по июль планируется высвободить 90 млн баррелей, оставшиеся 90 млн баррелей – в период с августа по октябрь.