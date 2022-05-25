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Уровень одобрения Байдена опустился до рекордных 36%

США Материалы 25 мая 2022 07:47
Уровень одобрения Байдена опустился до рекордных 36%

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Уровень одобрения американцами работы Джо Байдена на посту президента США на фоне роста инфляции в стране опустился на этой неделе до рекордных 36%. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, пишет во вторник агентство Reuters по результатам опроса, проведенного им совместно с социологической службой Ipsos.

Как отмечает агентство, данный показатель опустился на 6 п. п. по сравнению с прошлой неделей. Из числа респондентов, являющихся сторонниками Демократической партии США, в которую входит Байден, работу главы государства поддерживают 72% (на 4 п. п. меньше, чем неделей ранее). 59% опрошенных не одобряют деятельность президента.

Опрос проводился 23-24 мая среди 1 005 взрослых жителей США. Статистическая погрешность составляет 4 п. п.

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