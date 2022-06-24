США объявят на саммите НАТО о новых шагах по европейской безопасности

Соединенные Штаты намерены объявить на предстоящем саммите НАТО в Мадриде о новых шагах, направленных, по версии Вашингтона, на укрепление европейской безопасности. Это подтвердил в четверг на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На саммите НАТО лидеры объявят о новых обязательствах по расстановке сил и средств, чтобы укрепить доктрины обороны и сдерживания альянса. США объявят о шагах, направленных на то, чтобы укрепить европейскую безопасность, наряду с ожидающимися новыми крупными вкладами [в решение этой задачи] со стороны союзников", - заявил представитель СНБ.

Кроме того, он напомнил, что на эту встречу в верхах приглашены, как уже ранее неоднократно сообщалось, лидеры Австралии, Республики Корея, Новой Зеландии и Японии.