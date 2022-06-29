В США начали клинические исследования универсальной вакцины от гриппа

Американские специалисты приступили к первой фазе клинических исследований вакцины против гриппа, которая, как они рассчитывают, будет эффективна против целого ряда штаммов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте Национальных институтов здравоохранения США при министерстве здравоохранения и социальных служб, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Прививать препаратом начали здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет в пригороде Вашингтона Бетесде (штат Мэриленд). Ожидается, что на данном этапе в испытаниях, рассчитанных на семь месяцев, примут участие до 100 человек. Специалисты будут регулярно проверять, как реагирует иммунная система добровольцев.

Экспериментальная вакцина разработана Национальным институтом аллергических и инфекционных заболеваний США. Директор этого учреждения Энтони Фаучи подчеркнул: "Вакцины против гриппа, способные обеспечить продолжительную защиту от широкого спектра сезонных вирусов гриппа, а также вирусов с пандемическим потенциалом, стали бы бесценным инструментом в сфере общественного здравоохранения". Как он отметил, в доклинической фазе исследований препарат "показал очень хорошие результаты".