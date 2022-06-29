Гватемала намерена присоединиться к расследованию гибели мигрантов в Техасе

Власти Гватемалы примут участие в расследовании гибели 50 мигрантов в штате Техас в США. Об этом сообщил во вторник министр иностранных дел республики Марио Букаро. По данным властей, в числе погибших оказались по меньшей мере семь гватемальцев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы обратились к моему [мексиканскому] коллеге, министру иностранных дел Марсело Эбрарду, с просьбой приступить к координации регионального расследования, которое мы проведем, чтобы найти виновных в этом ужасном убийстве, - приводит его слова агентство EFE. - Мы верим и убеждены, что наши мигранты заслуживают уважения и прежде всего справедливости. Наши консульские бригады находятся на месте трагедии в Техасе".

Фура с десятками тел мигрантов была обнаружена в одном из пригородов Сан-Антонио (штат Техас) в понедельник. По одной из версий, 51 человек погиб из-за нехватки воздуха, еще примерно 10 удалось выжить.

Власти Мексики ранее заявили о намерении участвовать в расследовании случившегося. Глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования родственникам погибших.

Ежегодно сотни тысяч мигрантов, не имеющих необходимых документов, пытаются попасть в США с территории Мексики. Согласно официальным подсчетам, с 1 января по 13 апреля текущего года сотрудники правоохранительных органов и миграционной службы задержали в латиноамериканской стране 115,3 тыс. иностранцев. В прошлом году их число превысило 250 тыс., при этом около 110 тыс. были в итоге депортированы.