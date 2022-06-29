В США призвали Apple и Google удалить TikTok из своих магазинов

Глава Федеральной комиссии по связи (FCC) США Брендан Карр призвал Apple и Google удалить социальную сеть TikTok из своих магазинов приложений. Об этом он написал во вторник в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Карр убежден, что приложение занимается тайным сбором персональных данных, это и стало причиной его обращения к американским технологическим гигантам. Комиссар предупредил, что, согласно некому исследованию, приложение "собирает конфиденциальные данные и отправляет их в Пекин". По информации Карра, соцсеть имеет доступ к черновикам сообщений, истории поиска и просмотра, комбинациям нажатия клавиш, биометрическим идентификаторам, а также тексту, изображениям и видео, которые хранятся в буфер-обмене устройств.

"TikTok - это не просто приложение для обмена забавными видео и мемами. Это волк в овечьей шкуре", - считает чиновник.

TikTok, позволяющая загружать короткие видео, была запущена в 2017 году, ее международная версия - в августе 2018 года. Владелец сети - китайская технологическая компания ByteDance. В сентябре 2021 года ежемесячная активная аудитория TikTok достигла 1 млрд.