Байден направил в Конгресс письмо о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО

Президент США Джозеф Байден направил в некоторые комитеты американского конгресса письмо о присоединении Швеции и Финляндии к Организации Североатлантического договора. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Я предоставляю отчет о присоединении Королевства Швеции к Организации Североатлантического договора», подготовленный в соответствии с разделом 3(2)(E)(ii) резолюции о рекомендациях и согласии на ратификацию протоколов к Североатлантическому договору», - говорится в документе.

Аналогичное письмо было направлено в некоторые комитеты американского конгресса относительно вступления в НАТО Финляндии.

Согласно процедуре, конгресс должен ратифицировать решение о приеме в альянс новых членов.