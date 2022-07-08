Полицейского, осужденного за убийство Джорджа Флойда, приговорили к 20 годам тюрьмы

Бывший полицейский Дерек Шовин, отбывающий наказание за убийство афроамериканца Джорджа Флойда при задержании, был приговорен к 20 годам тюремного заключения по отдельному обвинению в нарушении гражданских прав погибшего. Об этом сообщает газета The Washington Post, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

В прошлом месяце прокуратура потребовала от окружного судьи США Пола Магнусона, который ведет это дело, приговорить экс-полицейского к 25 годам заключения, утверждая, что действия бывшего офицера были «хладнокровными» и что он злоупотребил своими полномочиями.

Шовин признал свою вину в превышении должностных полномочий с целью нарушения конституционных прав гражданина США. При этом отмечается, что на слушании 7 июля он не принес никаких официальных извинений и не раскаялся в своих действиях.