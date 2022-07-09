Умер американский актер Тони Сирико

Американский актер Тони Сирико, сыгравший Поли Галтиери в сериале "Клан Сопрано" (The Sopranos, 1999-2007), умер в пятницу на 80-м году жизни. Об этом сообщила семья актера на странице его брата Роберта Сирико в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С большой грустью, но с невероятной гордостью, любовью и множеством приятных воспоминаний семья Дженнаро Энтони Сирико хотела бы сообщить вам о том, что он умер 8 июля 2022 года", - говорится в сообщении. Причина смерти не уточняется.

Сирико также сыграл в таких фильмах, как "Славные парни" (Goodfellas, 1990) Мартина Скорсезе и "Пули над Бродвеем" (Bullets Over Broadway, 1994) Вуди Аллена.