США вывели из-под санкций Gazprom Germania GmbH

Соединенные Штаты убрали из санкционного списка бывшую дочернюю компанию «Газпрома» Gazprom Germania GmbH, а также «дочку» Альфа-банка в Казахстане. Об этом сообщает Минфин США, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

С компанией SEFE Securing Energy for Europe GmbH до 16 декабря можно проводить транзакции. Ранее аналогичная лицензия, которая разрешала определенное взаимодействие с попавшим под ограничения предприятием, действовала до мая 2022 года.

Также было исключено из санкционного списка дочернее предприятие «Альфа-Банка» в Казахстане (JSC Alfa Bank).