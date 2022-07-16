Семикратная олимпийская чемпионка Эллисон Феликс завершила карьеру

Американская бегунья Эллисон Феликс завершила профессиональную карьеру. В субботу она завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в смешанной эстафете 4х400 метров, этот забег стал для спортсменки заключительным в карьере, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Феликс 36 лет, она участвовала в пяти Олимпиадах. Американка является самой титулованной легкоатлеткой в истории Игр и чемпионатов мира, на ее счету семь золотых, три серебряных и одна бронзовая олимпийская медаль.

Также она 13 раз побеждала на чемпионатах мирах, трижды становилась серебряным призером и трижды - бронзовым. На Играх в Токио Феликс завоевала бронзовую медаль на дистанции 400 метров, повторив национальный рекорд по количеству наград на Олимпиадах, сравнявшись с легкоатлетом Карлом Льюисом.