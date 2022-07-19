Стало известно о планах Apple сократить найм сотрудников

Американская корпорация Apple в 2023 году планирует сократить найм сотрудников и финансирование ряда отделов, чтобы справиться с возможным экономическим спадом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

Отмечается, что компанией каждый год выделяются денежные средства каждому крупному подразделению. Деньги направляются на исследования, разработки, ресурсы и найм сотрудников. Однако в следующим году ряд команд получат бюджет ниже ожидаемого. Ожидается, что в некоторых подразделениях позиции уволившихся сотрудников не планируется замещать.

Руководство Apple намерено быть «более осторожным во времена неопределенности». При этом ряд отделов при этом новая политика не коснется. По данным агентства, в следующем году компания готовит «агрессивный график» запуска продуктов, одним из которых станет гарнитура смешанной реальности.

По словам главы Apple Тима Кук, корпорация «видит инфляцию», и она оказывает влияние на показатели валовой прибыли и операционных расходов. Он добавил, что также сказывается негативное влияние пандемии коронавирусной инфекции и подорожание транспортных расходов.

После сообщений о планах корпорации сократить финансирование и найм сотрудников ее акции упали на два процента до 147,2 доллара. С начала 2022 года падение составило 17 процентов.