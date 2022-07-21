Организаторы US Open не будут требовать обязательной вакцинации от игроков

Организаторы US Open выступили с заявлением по поводу возможного участия невакцинированных игроков в турнире. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает пресс-служба турнира.

«Мы не требуем обязательной вакцинации игроков. Но будем уважать мнение правительства США в отношении въезда непривитых граждан, не являющихся гражданами США», — говорится в сообщении.

Напомним, турнир рискует пропустить серб Новак Джокович. Он заявил, что не будет вакцинироваться перед US Open.

«Не планирую специально вакцинироваться перед US Open. Я не верю в то, что в законодательстве США что-то изменится. У меня нет такой информации», — сказал серб.

В финале Уимблона Джокович обыграл австралийца Ника Кирьоса. Победа над Кирьосом позволила сербу выиграть 21 турнир «Большого шлема» в карьере. По этому показателю он уступает только испанцу Рафаэлю Надалю (22).

Встреча, которая длилась 3 часа и 2 минуты, завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).