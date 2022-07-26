В США заявили о планах расширить программы военной подготовки в Индо-Тихоокеанском регионе

В понедельник в интервью американскому изданию Defense One командующий Национальной гвардией США генерал Дэниел Хокансон заявил, что Национальная гвардия Соединенных Штатов планирует значительно расширить программы совместной подготовки со странами Индо-Тихоокеанского региона (ИТР) для наращивания американского присутствия в этих странах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам генерала, приоритетное направление для запуска такой тренировочной программы определяется Государственным департаментом, командующими войсками и Нацгвардией. В настоящее время в качестве кандидатов для участия в таких программах подготовки рассматриваются 10 стран и, "вероятно, пять из этих 10" находятся в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил Хокансон. "Как вам известно, сейчас это очень важный театр [военных действий]", - сказал он.

Defense One отмечает, что с 2002 года в программы военной подготовки Нацгвардией США были включены 15 из 36 стран региона. Среди них - Бангладеш, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Непал, Папуа - Новая Гвинея, Таиланд, Тонга, Фиджи, Филиппины и Шри-Ланка.

Как сообщает издание, в рамках таких программ от пяти до 50 американских нацгвардейцев временно направляются в страну - участницу программы, и наоборот. В рамках подготовки военные, в частности, работают над улучшением кибербезопасности или изучают структуру командования и коммуникации принимающей стороны, что может ускорить реагирование в случае гуманитарной катастрофы или конфликта в сфере безопасности, отмечает издание.