Twitter проведет голосование акционеров по продаже компании Маску

Американская компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, 13 сентября 2022 года проведет специальное собрание, на котором акционеры должны будут проголосовать по вопросу дальнейшей судьбы сделки по приобретению сервиса микроблогов предпринимателем Илоном Маском. Об этом говорится в уведомлении для акционеров, копия которого была опубликована во вторник на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Специальное собрание будет проведено 13 сентября 2022 года <...>. На специальном собрании вас попросят <...> проголосовать по предложению об одобрении соглашения и плана по слиянию от 25 апреля 2022 года с X Holdings I, Inc", - говорится в сообщении.

В письме подчеркивается, что компания "привержена закрытию сделки по цене и условиям, согласованным с господином Маском", совет директоров компании единогласно рекомендует акционерам проголосовать за сделку с предпринимателем.