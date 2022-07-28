Трамп решил подать в суд на CNN

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен подать в суд на телекомпанию CNN за систематическое распространение «порочащих» его материалов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает The Hill.

Адвокаты политика направили руководству телеканала письмо с требованием исправить или отозвать подобные публикации и сюжеты, а также принести извинения. У CNN есть десять дней на выполнение требований политика. После этого защитники пообещали, что будут добиваться возмещения ущерба в судебном порядке.

«Я также намерен предпринять действия юридического характера против других СМИ, которые порочили меня и вводили в заблуждение общественность в отношении убедительных доказательств мошенничества на выборах 2020 года», — отметил Трамп.