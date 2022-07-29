США одобрили продажу Германии истребителей F-35 и боеприпасов

Госдепартамент США принял решение одобрить возможную продажу правительству Германии истребителей F-35, боеприпасов и сопутствующего оборудования. Как отмечается в опубликованном в пятницу заявлении управления Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным договорам, общая сумма этих контрактов составит $8,4 млрд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Германия, согласно этим данным, запросила покупку 35 самолетов F-35, а также 37 двигателей к ним. В запросе также значатся комплектующие к истребителям и программное обеспечение,

Сделка, по мнению американских властей, будет способствовать "поддержке внешней политики и национальной безопасности США за счет усиления безопасности союзника по НАТО, который является важной силой для политической и экономической стабильности в Европе". С точки зрения Вашингтона, это "не приведет к изменению базового военного баланса в регионе".