США готовят крупнейший пакет вооружений для Украины на миллиард долларов

Следующий пакет помощи администрации Джо Байдена в сфере безопасности для Украины составит 1 млрд долларов, что является одним из крупнейших на данный момент, и будет включать боеприпасы для дальнобойного оружия и бронированные медицинские транспортные машины. Об этом со ссылкой на три источника сообщает Reuters, передает Trend, ссылаясь на УНИАН.

Ожидается, что об этом пакете будет объявлено уже в понедельник, и он добавит около 8,8 млрд долларов помощи, которую Соединенные Штаты предоставили Украине.

Чиновники на условиях анонимности заявили, что президент Джо Байден еще не подписал очередной пакет оружия. Они предупредили, что пакеты оружия могут измениться по стоимости и содержанию до того, как они будут подписаны.

Однако, если он будет подписан в его нынешнем виде, он будет оценен в 1 миллиард долларов и будет включать боеприпасы для HIMARS, боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS и до 50 бронированных медицинских транспортных средств M113.