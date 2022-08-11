Болтон считает ошибкой поведение администрации Байдена по отношению к Ирану

Бывший советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон раскритиковал администрацию Джо Байдена за переговоры с Ираном по новой ядерной сделке, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Это большая ошибка со стороны администрации продолжать демонстрировать слабость Ирану, умоляя вернуться к ядерной сделке 2015 года", - сказал Болтон в эфире телеканала CNN.

По его мнению, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был "ошибкой" и "с годами не стал лучше".

"Администрация стояла на коленях в Вене, умоляя вернуться к сделке, что посылает сигналы слабости", - заявил Болтон.

Заявление экс-советник президента по нацбезопасности сделал после того, как Министерство юстиции США заочно обвинило члена Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в планировании его убийства.

"Если это ничего не говорит о готовности Ирана попытаться запугать своих противников, я не знаю, что еще сказать", - прокомментировал Болтон известие о готовящемся покушении на него.

Болтон отметил, что поведение администрации США "поощряет Тегеран заниматься именно такими видами террористической деятельности".

"Я думаю, будет совершенно правильно сказать, что многие другие американцы являются мишенями этого режима", - добавил он.

Согласно судебным документам, начиная с октября 2021 года 45-летний Шахрам Пурсафи, также известный как Мехди Резайи, пытался организовать убийство Болтона, вероятно, в отместку за гибель в январе 2020 года члена КСИР генерала Касема Сулеймани. Пурсафи, который имел отношение к иранскому спецподразделению КСИР "Аль-Кудс", пытался заплатить частным лицам в США $300 тыс. за убийство советника в Вашингтоне или Мэриленде.

В настоящее время Пурсафи остается на свободе за пределами США.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников - пять постоянных членов СБ ООН и Германия - заключили СВПД, соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.