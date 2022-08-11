Цены на бензин в США упали ниже $4 за галлон впервые с марта

Стоимость бензина на автозаправках в США упала ниже $4 за один галлон (3,785 литра) впервые с 5 марта текущего года. Об этом свидетельствуют данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации (ААА), отслеживающей расценки более чем на 60 тыс. АЗС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, в США средняя стоимость галлона бензина к утру четверга опустилась до $3,990. Самые высокие цены на бензин в стране традиционно остаются в штате Калифорния, где автомобилистам за один галлон придется отдать в среднем $5,384.

Уверенный рост розничной стоимости бензина в Соединенных Штатах начался в конце зимы на фоне повышения мировых цен на нефть. В июне цены на топливо в США достигли пиковых показателей: средняя стоимость галлона бензина составляла $5,016.

В минувшую среду Министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю выросли на 5,5 млн баррелей и 5 августа составили 432 млн баррелей. В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 5% меньше среднего показателя за последние пять лет, характерного для данного времени года.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставками в сентябре растет в четверг на $2,64 за баррель (2,87%), до $94,57 за баррель.