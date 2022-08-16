Госдеп подтвердил, что США и Турция продолжают переговоры о поставках истребителей F-16

Госдепартамент США заявил, что Вашингтон и Анкара ведут переговоры о поставках Анкаре истребителей F-16, однако не стал подтверждать прибытие военной делегации Турции в Вашингтон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Турция является важным союзником по НАТО, Турция должна играть важную роль. Мы ведем переговоры напрямую с турецким правительством. Мы, как и они, сфокусированы на том, чтобы Турция была совместима с НАТО, с современной военной техникой НАТО. Эти разговоры продолжаются", - сказал на брифинге пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

При этом он не стал подтверждать прибытие в Вашингтон турецкой делегации. "Эти разговоры проводятся на регулярной основе, я не могу говорить о конкретной делегации", - сказал Прайс.