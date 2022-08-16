Госдеп: главные вопросы по СВПД были в основном урегулированы в рамках переговоров

Главные вопросы, касающиеся восстановления иранской ядерной сделки, были в основном урегулированы в рамках переговоров. Такую точку зрения выразил во вторник на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"То, что можно было обсудить за последние 16-17 месяцев, было обсуждено. <...> Последние 16 месяцев <...> мы потратили <...> на процесс, который, как мы считаем, длился гораздо дольше, чем необходимо. Мы рассмотрели масштабные темы, которые лежат в основе двух ключевых вопросов <...>: какие шаги должен предпринять Иран для возвращения к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий [СВПД] по иранской ядерной программе <...>, и к каким шагам должны быть готовы США в плане смягчения санкций <...>. Масштабные вопросы были обсуждены <...>, мы считаем, что они были в основном урегулированы", - заявил он.

Прайс подтвердил, что администрация США получила через ЕС ответ Ирана на предложения Брюсселя по восстановлению СВПД и изучает его, а также продолжит консультироваться с европейскими союзниками и другими партнерами Вашингтона по поводу дальнейших действий. "Я не готов сегодня предоставить какие-либо подробности относительно предложенного ЕС текста [документа о восстановлении СВПД]. <...> Мы изучаем ответ, который Иран предоставил ЕС <...>. Нашу реакцию мы передаем ЕС в частном порядке, мы продолжим это делать, мы не будем в деталях рассказывать об этой реакции", - добавил представитель Госдепа.

Как подчеркнул Прайс, восстановление СВПД соответствует интересам национальной безопасности США. "Это центральная задача. Для нашей внешней политики, национальной безопасности и коллективной безопасности международного сообщества не было бы большего вызова, чем появление у Ирана ядерного оружия. <...> Сделка будет мертва, как только попытки ее достижения перестанут отвечать нашим национальным интересам. <...> Тезис, который я сейчас огласил, <...> заключается в том, что находящаяся на столе [переговоров] с марта сделка для нас [США] намного более выгодна, нежели статус-кво", - сказал он.