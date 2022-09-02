Трамп и его сторонники воплощают угрожающий основам США экстремизм - Байден

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп и его сторонники являются воплощением экстремизма, угрожающего самим основами американской политической системы. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Филадельфии с речью, посвященной демократическим ценностям и противодействию политике республиканцев. Трансляция выступления ведется на сайте Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Дональд Трамп и республиканцы, поддерживающие лозунг MAGA, являются воплощением экстремизма, который угрожает самим основам нашей республики", - утверждал он. "Равенство и демократия находятся под угрозой. И мы сделаем самим себе только хуже, если будем притворяться, что это не так", - добавил глава Белого дома. MAGA (Make America Great Again, в переводе на русский - "Сделаем Америку вновь великой") - главный политический лозунг республиканца Трампа в его избирательной кампании 2016 года, прочно закрепившийся в политическом лексиконе Соединенных Штатов.

Кроме того, американский лидер отметил, что Соединенные Штаты сейчас переживают переломный момент, который определит то, какой страной они станут в будущем.

"Я считаю, что Америка находится в переломном моменте, это один из тех моментов, когда определяется, каким все будет в будущем", - сказал он.