Байден принял приглашение присутствовать на похоронах Елизаветы II

Президент США Джо Байден в воскресенье принял официальное приглашение Лондона принять участие в похоронах королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня утром президент Байден официально принял приглашение посетить государственные похороны Ее Величества королевы Елизаветы II, которые состоятся 19 сентября. Его будет сопровождать первая леди [Джилл Байден]", - отмечается в документе.

Ранее Байден заявлял о своем намерении лично присутствовать на похоронах королевы.