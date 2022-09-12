Байден вылетает в Великобританию на похороны Елизаветы II 17 сентября

Президент США Джо Байден с супругой Джилл Байден отправляются 17 сентября в Великобританию на похороны королевы Елизаветы II. Об этом говорится в распространенном в воскресенье Белым домом рабочем графике главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Суббота, 17 сентября 2022 года. Президент и первая леди отправятся в Великобританию на государственные похороны Ее Величества королевы Елизаветы II", - отмечается в документе.

В воскресенье Байден принял официальное приглашение посетить похороны королевы. Ранее он заявлял о намерении лично присутствовать на них.