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Байден вылетает в Великобританию на похороны Елизаветы II 17 сентября

США Материалы 12 сентября 2022 06:28 (UTC +04:00)
Байден вылетает в Великобританию на похороны Елизаветы II 17 сентября

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Президент США Джо Байден с супругой Джилл Байден отправляются 17 сентября в Великобританию на похороны королевы Елизаветы II. Об этом говорится в распространенном в воскресенье Белым домом рабочем графике главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Суббота, 17 сентября 2022 года. Президент и первая леди отправятся в Великобританию на государственные похороны Ее Величества королевы Елизаветы II", - отмечается в документе.

В воскресенье Байден принял официальное приглашение посетить похороны королевы. Ранее он заявлял о намерении лично присутствовать на них.

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