Корабль Crew Dragon приводнился у побережья США

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-4 приводнился в пятницу в Атлантическом океане у побережья американского штата Флорида. Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Корабль под названием Freedom сел на воду в 16:55 по времени восточного побережья США (23:55 мск). На его борту находятся астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти.

Crew Dragon 14 октября в автоматическом режиме отстыковался от Международной космической станции (МКС). Первоначально отстыковка должна была состояться 12 октября, однако дважды переносилась из-за погодных условий. Отстыковку также задержали примерно на один час из-за необходимости дополнительно скорректировать положение люка на МКС относительно корабля Crew Dragon.

Crew Dragon с экипажем миссии Crew-4 стартовал к МКС с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) 27 апреля. На следующий день он в автоматическом режиме совершил стыковку с орбитальной станцией.