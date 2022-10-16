Белый дом «разочарован» словами Аббаса об утрате доверия к США в разговоре с Путиным

В Белом доме "глубоко разочарованы" заявлениями президента Палестины Махмуда Аббаса об утрате доверия к США в разговоре с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает в субботу Axios, ссылаясь на представителя Совета национальной безопасности США.

"Белый дом "глубоко разочарован" тем, что президент Палестины Махмуд Аббас заявил президенту России Владимиру Путину о потере доверия к администрации Байдена", — сказано в статье.

По данным Axios, Аббас на недавней встрече с Путиным в Астане также говорил о неспособности Вашингтона выступать посредником.

По словам собеседника издания, слова президента Палестины вызвали "ярость" в Белом доме, и сотрудники администрации Байдена довели это до сведения советников Махмуда Аббаса.