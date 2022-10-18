США предложат СБ ООН резолюцию по миссии для поддержки безопасности в Гаити

США работают над резолюцией Совета Безопасности ООН, которая позволит создать международную миссию по поддержке Гаити в сфере безопасности, но не в рамках миротворческих операций ООН. Об этом заявила в понедельник на заседании Совбеза постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вторая резолюция, над которой мы работаем, предполагает одобрение не относящейся к ООН международной миссии по поддержке безопасности, чтобы помочь улучшить ситуацию в сфере безопасности и обеспечить доставку необходимой гуманитарной помощи".

"Эта резолюция предложит ограниченную миссию, в тщательно определенном масштабе, не под эгидой ООН, но под руководством одной из стран - партнеров с большим опытом, необходимым для такой работы. В рамках [координации] ООН и правительства США мы будем работать для определения параметров такой миссии. США рассмотрят наиболее эффективные способы по ее поддержке и обеспечению ресурсами", - добавила Томас-Гринфилд.

Соавтором резолюции выступает Мексика. Постпред США при ООН не уточнила, какая именно страна возглавит миссию, и представители каких еще государств войдут в ее состав.