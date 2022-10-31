Байден выразил надежду на сотрудничество с новым президентом Бразилии

Президент США Джо Байден поздравил кандидата от Партии трудящихся Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой на завершившихся в воскресенье выборах главы бразильского государства, отметив, что голосование было свободным и честным. Заявление американского лидера распространила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я поздравляю Луиса Инасиу Лулу да Силву с избранием в качестве следующего президента Бразилии по итогам свободных, честных и заслуживающих доверия выборов, - говорится в документе. - Я с нетерпением жду того, чтобы работать совместно над продолжением сотрудничества между двумя нашими странами в предстоящие месяцы и годы".

В воскресенье в Бразилии состоялся второй тур всеобщих выборов, в ходе которого граждане голосовали за будущего президента страны и губернаторов 12 штатов. Обработка 99,38% протоколов показала, что лидера Партии трудящихся поддержали 50,37% избирателей, в то время как его конкурента-консерватора Жаира Болсонару - 49,13%.