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Ford отзывает почти 520 тыс. машин в США из-за возможных проблем с топливными форсунками

США Материалы 24 ноября 2022 16:50 (UTC +04:00)
Ford отзывает почти 520 тыс. машин в США из-за возможных проблем с топливными форсунками

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Американская автомобилестроительная компания Ford Motor заявила в четверг об отзыве 518 993 автомобилей в США в связи с возможной неисправностью топливных форсунок. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно пресс-релизу, отзыву подлежат кроссоверы моделей Bronco Sport и Escape 2020-2023 годов выпуска.

Отмечается, что при работе двигателя повреждение топливной форсунки может привести к скоплению топлива и его паров вблизи нагретых поверхностей, что может стать причиной возгорания.

Глава отдела обслуживания клиентов компании Джим Азуз заявил, что автовладельцы могут рассчитывать на бесплатный ремонт, а также на получение подменного автомобиля на время ремонта.

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