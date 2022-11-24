Ford отзывает почти 520 тыс. машин в США из-за возможных проблем с топливными форсунками

Американская автомобилестроительная компания Ford Motor заявила в четверг об отзыве 518 993 автомобилей в США в связи с возможной неисправностью топливных форсунок. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно пресс-релизу, отзыву подлежат кроссоверы моделей Bronco Sport и Escape 2020-2023 годов выпуска.

Отмечается, что при работе двигателя повреждение топливной форсунки может привести к скоплению топлива и его паров вблизи нагретых поверхностей, что может стать причиной возгорания.

Глава отдела обслуживания клиентов компании Джим Азуз заявил, что автовладельцы могут рассчитывать на бесплатный ремонт, а также на получение подменного автомобиля на время ремонта.