США одобрили возможную поставку Финляндии оружия на $323 млн

Госдеп США дал согласие на возможную поставку Финляндии вооружений общей стоимостью около $323 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в понедельник агентство Reuters.

По его данным, в рамках сделки Хельсинки могут быть переданы ракеты двух моделей. Речь идет, в частности, о зенитных ракетах AIM-9 X Block II Sidewinder класса "воздух-воздух", которые могут быть запущены с истребителей F-35, уже закупленных страной у США. Кроме того, Финляндия может приобрести управляемые авиационные бомбы класса "воздух-земля" AGM-154, способные нести порядка семи зарядов взрывчатого вещества.

Ранее власти Финляндии сообщали об увеличении расходов на оборону в 2023 году. Оборонный бюджет республики "достигнет рекордного уровня со времен Второй мировой войны" и составит от €5,9 до €6 млрд.