Tesla планирует сократить выпуск Model Y в декабре

Американский производитель электрокаров Tesla сократит выпуск модели электрокара Model Y на своем заводе в Шанхае на 20% по сравнению с ноябрем. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации агентства, данные показатели заложены в производственный план фабрики на текущий месяц.

Согласно ранее опубликованной статистике, объем производства на заводе Tesla в Шанхае за первые десять месяцев этого года составил 554 778 электромобилей, что превысило показатель за весь 2021 год. В начале мая в СМИ появилась информация о планах Tesla построить еще один завод по сборке электромобилей в Шанхае, который будет расположен недалеко от уже работающего предприятия компании в зоне свободной торговли района Линьган. На нем планировалось наладить производство электромобилей Model 3 и Model Y в объеме порядка 450 тыс. электромобилей в год. Ввод в эксплуатацию нового предприятия должен был позволить компании увеличить сборку электромобилей в Шанхае до 1 млн единиц в год.