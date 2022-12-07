Суд в США признал Trump Organization виновной в налоговом мошенничестве

Суд присяжных нью-йоркского района Манхэттен признал во вторник американскую компанию Trump Organization, принадлежащую бывшему президенту США Дональду Трампу, виновной по делу о финансовых махинациях. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Компании, управляющей отелями, полями для гольфа и другой недвижимостью по всему миру, грозят штрафы. Точная сумма будет определена судьей штата Нью-Йорка позднее.

Trump Organization считается виновной по многочисленным обвинениям в налоговом мошенничестве и фальсификации документов, связанных с 15-летней схемой обмана налоговых органов путем сокрытия доходов и бонусных выплат топ-менеджерам.

Trump Organization не признает себя виновной.

В июле 2021 года Trump Organization и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, причастности к мошенничеству, хищении имущества и подделке документов. Компанию, в частности, подозревают в том, что она искусственно завышала стоимость своих активов с целью получения кредитов. Республиканец Трамп отвергает обвинения и называет проводимые властями Нью-Йорка расследования охотой на ведьм, инициированной демократами.