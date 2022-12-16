ФРС считает, что снижение инфляции в США до целевого показателя потребует усилий

Снижение инфляции в Соединенных Штатах до целевого показателя потребует значительных усилий от Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая выполняет в стране функции центробанка. Такое мнение выразила в пятницу президент Федерального резервного банка Сан-Франциско (штат Калифорния) Мэри Дейли, выступая в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Похоже, что кредитно-денежная политика начинает давать результаты", - отметила руководитель банка, входящего в структуру ФРС. Она добавила, что публикация данных об индексе потребительских цен в США в последние месяцы дает основания говорить о "хороших новостях".

Вместе с тем, говоря об усилиях ФРС по снижению инфляции, Дейли подчеркнула: "Нам предстоит пройти долгий путь. Мы еще далеко от нашей цели в плане ценовой стабильности". "Мы привержены, решительно настроены, едины и сосредоточены на том, чтобы снизить инфляцию и вернуться к средней инфляции на уровне 2%", - сказала президент банка.

Во вторник Минтруд США опубликовал отчет, согласно которому потребительские цены в США выросли по итогам ноября на 7,1% в годовом выражении, месяцем ранее данный показатель составил 7,7%. В ведомстве указали, что речь идет о наименьших темпах годового роста инфляции почти за год. Эксперты ожидали, что ноябрьский показатель составит 7,5%.