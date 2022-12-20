США не ожидают прогресса в вопросе СВПД в ближайшее время

В Вашингтоне не рассчитывают в ближайшее время на успехи в отношении возобновления действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Сейчас нет какого-либо продвижения вперед с иранской ядерной сделкой. Мы не ожидаем какого-либо прогресса в ближайшем будущем. Сделка не в фокусе нашего внимания", - цитирует его Washington Examiner.

Президент Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.