Маск может приостановить продажи акций Tesla на два года

Илон Маск в четверг заявил, что в течение двух лет не планирует продавать акции компании Tesla, которую он возглавляет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Reuters.

"Я не буду продавать акции [Tesla] в течение, наверное, двух лет с этого момента. В следующем году определенно ни при каких обстоятельствах, и, вероятно, не в последующем", - приводит Reuters слова, сказанные Маском в ходе видеоконференции.

Он спрогнозировал, что в 2023 году экономика войдет в стадию "серьезной рецессии", и спрос на дорогостоящие товары снизится. Он отметил, что компания рассматривает возможность обратного выкупа акций, однако решение будет зависеть от масштаба рецессии.

15 декабря, исходя из данных, поступивших в электронную базу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Маск продал часть своей доли в производителе электромобилей Tesla на общую сумму около $3,6 млрд.