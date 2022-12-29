В Техасе шесть человек госпитализировали после стрельбы

Стрельба произошла вечером в среду в американском городе Даллас (штат Техас), шесть человек были госпитализированы. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Начато расследование причин происшедшего. Никто не был задержан.

Во вторник исследовательская организация Gun Violence Archive сообщила, что инциденты со стрельбой в США в 2022 году унесли жизни более 43,6 тыс. человек, еще более 37,9 тыс. человек получили ранения, в том числе 4,4 тыс. детей и подростков.