Сбой в системе управления привел к задержке рейсов в аэропортах Флориды

Проблемы с компьютером управления привели в понедельник к задержке рейсов над воздушным пространством штата Флорида. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает телекомпания CNN, ссылаясь на Федеральное авиационное управление (ФАУ) США.

"Ведомство замедлило темпы авиатрафика в воздушном пространстве над Флоридой из-за [проблемы] с компьютером управления, которая сейчас решается", - отмечается в сообщении надзорного органа.

Задержки рейсов составляют порой от двух до шести часов.

Ранее в авиационном управлении отмечали, что понедельник, 2 января, будет загруженным днем для отрасли, учитывая, что запланировано около 42 тыс. рейсов.