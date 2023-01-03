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Сбой в системе управления привел к задержке рейсов в аэропортах Флориды

США Материалы 3 января 2023 02:45 (UTC +04:00)
Сбой в системе управления привел к задержке рейсов в аэропортах Флориды

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Проблемы с компьютером управления привели в понедельник к задержке рейсов над воздушным пространством штата Флорида. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает телекомпания CNN, ссылаясь на Федеральное авиационное управление (ФАУ) США.

"Ведомство замедлило темпы авиатрафика в воздушном пространстве над Флоридой из-за [проблемы] с компьютером управления, которая сейчас решается", - отмечается в сообщении надзорного органа.

Задержки рейсов составляют порой от двух до шести часов.

Ранее в авиационном управлении отмечали, что понедельник, 2 января, будет загруженным днем для отрасли, учитывая, что запланировано около 42 тыс. рейсов.

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