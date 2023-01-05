США расширят военное сотрудничество с Южной Кореей и Японией в ответ на шаги КНДР

Соединенные Штаты намерены расширять двустороннее и трехстороннее военное сотрудничество с Республикой Корея и Японией в ответ на шаги КНДР. Об этом заявил в среду на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вы видели в последние недели несколько двусторонних учений [военных] США и Японии, а именно в ответ на обострение напряженности со стороны режима [лидера КНДР] Ким [Чен Ына], - сказал он. - Я думаю, вы увидите, что это будет продолжаться, и вы увидите, как мы продолжим искать способы не только улучшить наше двустороннее военное сотрудничество, <...> но и трехстороннее военное сотрудничество Японии, Южной Кореи и Соединенных Штатов". Кирби воздержался от каких-либо подробностей, посоветовав журналистам "следить за новостями".

Комментируя заявления лидера КНДР о намерении расширять свою ядерную программу, Кирби заявил, что США "продолжат внимательно следить за стремлением Ким Чен Ына к получению дополнительных передовых военных возможностей и, конечно же, за их ядерными амбициями <...>". По его словам, США должны быть готовы защищать Южную Корею, Японию и свои интересы в регионе, в связи с чем в последнее время они увеличили сбор разведывательных данных и провели военные учения. Как заверил Кирби, США по-прежнему "готовы сесть за стол переговоров с северокорейцами без предварительных условий, чтобы найти дипломатический путь денуклеаризации КНДР". "Но кажется, что они двигаются в противоположном направлении, поэтому мы должны быть уверены в том, что у нас есть возможности обеспечить необходимую [боевую] готовность для защиты интересов нашей национальной безопасности", - отметил он.

Ранее в СНБ Белого дома подчеркнули, что США привержены обеспечению расширенного сдерживания КНДР, а Вашингтон и Сеул работают над "эффективным скоординированным ответом на некоторые возможные сценарии, включая применение ядерного оружия Северной Кореей". 2 января президент Джо Байден заявил, что США и Южная Корея пока не обсуждают возможность привлечения американских ядерных сил к своим совместным учениям, а в опубликованном в тот же день интервью газете "Чосон ильбо" южнокорейский лидер Юн Сок Ёль сообщил, что Вашингтон и Сеул ведут переговоры о том, чтобы проводить совместные учения с участием американских ядерных сил и планировать вместе их операции.