Польша подписала контракт на поставки из США 1 млн тонн СПГ в год в течение 20 лет

Польская энергетическая компания Orlen подписала с американской фирмой Sempra долгосрочный контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ). Церемония подписания контракта состоялась в среду в Варшаве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Контракт предусматривает поставки 1 млн тонн СПГ из США в год в течение 20 лет. Как сообщил глава Orlen Даниэль Обайтек, "реализация контакта начнется с начала 2027 года". "Один миллион тонн в год - это около 1,2 млрд куб. м газа в год [после регазификации]", - подчеркнул он.