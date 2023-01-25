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Польша подписала контракт на поставки из США 1 млн тонн СПГ в год в течение 20 лет

США Материалы 25 января 2023 16:10 (UTC +04:00)
Польша подписала контракт на поставки из США 1 млн тонн СПГ в год в течение 20 лет

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Польская энергетическая компания Orlen подписала с американской фирмой Sempra долгосрочный контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ). Церемония подписания контракта состоялась в среду в Варшаве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Контракт предусматривает поставки 1 млн тонн СПГ из США в год в течение 20 лет. Как сообщил глава Orlen Даниэль Обайтек, "реализация контакта начнется с начала 2027 года". "Один миллион тонн в год - это около 1,2 млрд куб. м газа в год [после регазификации]", - подчеркнул он.

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