Среди обнаруженных у Пенса документов нашли информационные записки для зарубежных поездок

Среди 12 секретных документов, найденных в доме бывшего вице-президента Майка Пенса в Индиане, есть информационные записки, подготовленные для зарубежных поездок. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По словам одного из собеседников, некоторые из обнаруженных у Пенса документов, вероятно, использовались для подготовки вице-президента к зарубежным встречам. Он предположил, что материалы были упущены из виду в процессе упаковки, так как были вложены в старые папки для поездок.

Как отметили собеседники телеканала, такие записки зачастую включают основную биографическую информацию об иностранных лидерах, но иногда содержат и более конфиденциальную информацию.

По словам американского чиновника, ФБР сотрудничает со спецслужбами США для оценки документов. Процесс направлен на то, чтобы определить, насколько свежа информация, уровень ее засекреченности и потенциальные риски хранения секретных материалов в несанкционированном месте.

В свою очередь еще один источник, осведомленный о содержании документов, заявил, что в бумагах не было ничего необычного.

По его данным, на обнаруженных документах не было маркировок SCI или SAP, которыми обозначаются наиболее важные секретные материалы.

Ранее сообщалось, что адвокат бывшего вице-президента США обнаружил более десятка документов под грифом "секретно" в его доме в Индиане, материалы передали ФБР.

Ранее в январе вокруг президента США Джо Байдена разгорелся скандал после того, как секретные документы обнаружили сначала в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена в Вашингтоне, а затем в личном гараже и резиденции президента. Они относятся ко времени его пребывания на посту вице-президента. Это является грубейшим нарушением правил пользования секретной документацией.

В прошлом в ненадлежащем хранении засекреченных документов обвиняли Трампа.

Влиятельные американские законодатели-республиканцы обвинили Минюст в использовании двойных стандартов в подходе к Байдену и Трампу. Под их давлением генпрокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора Роберта Хёра расследовать дело, касающееся Байдена.